Balcani: Commissione Ue, aprire adesione ad Albania e Nord Macedonia, Turchia si è allontanata (5)

- La Commissione ha inoltre espresso oggi il proprio parere sulla domanda di adesione della Bosnia ed Erzegovina all'Unione europea, unitamente a una relazione analitica che riesamina, per la prima volta, la situazione nel paese rispetto a tutti gli standard applicabili agli Stati membri dell'Ue. La Commissione ritiene che i negoziati per l'adesione debbano essere aperti non appena la Bosnia ed Erzegovina avrà raggiunto il livello necessario di conformità con i criteri di adesione e in particolare i criteri politici che richiedono stabilità delle istituzioni, garantendo in particolare la democrazia e lo stato di diritto. Secondo la Commissione, la Bosnia e Erzegovina dovrà migliorare fondamentalmente il suo quadro legislativo e istituzionale per garantire che soddisfi una serie di priorità dettagliate nel campo della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti fondamentali e della riforma della pubblica amministrazione. (segue) (Beb)