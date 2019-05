Balcani: Commissione Ue, aprire adesione ad Albania e Nord Macedonia, Turchia si è allontanata (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Turchia, è un partner chiave per l'Ue e un paese candidato. Il dialogo e la cooperazione, anche al più alto livello, in settori essenziali di interesse comune sono proseguiti, anche attraverso un'efficace cooperazione in materia di immigrazione e sostegno ai rifugiati. Tuttavia, la Turchia ha continuato ad allontanarsi ulteriormente dall'Unione europea, con gravi distorsioni nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e attraverso l'indebolimento di controlli ed equilibri efficaci nel sistema politico, anticipati dall'entrata in vigore del l'emendamento costituzionale. Nel giugno 2018 il Consiglio ha preso atto all'unanimità che i negoziati di adesione della Turchia sono quindi effettivamente bloccati e non è possibile prendere in considerazione altri capitoli per l'apertura o la chiusura. I fatti sottostanti che portano a questa valutazione sono ancora validi. (Beb)