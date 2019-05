Roma: Piccolo (Pd), minibus in fuma, ancora pericoli e disservizi

- La consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo in una nota ha commentato l'incidente di questa mattina su un bus 119 dal quale è uscito del fumo per cause ancora da accertare: "Stamane un altro minibus elettrico linea 119 si è impallato mentre percorreva via del Corso. Usciva fumo a causa di un difetto alla batteria. Grazie al pronto intervento del conducente, sono stati scongiurati pericoli per i passeggeri. Lo stesso era successo qualche giorno fa in via Sistina. La sindaca Raggi va avanti a suon di annunci a mezzo stampa e via social, l'ultimo annuncio quello dei nuovi bus elettrici che sono stati messi in strada, senza testare la loro sicurezza. Criticare l'azione del Campidoglio è diventata una prassi poco entusiasmante, è però del tutto evidente che non è possibile amministrare una città come la Capitale soltanto con arroganza e spot gridati ai quattro venti. Per governare bisogna fare i conti con la realtà e a Roma la realtà è che i disservizi sono all'ordine del giorno, la qualità di vita dei romani è peggiorata, è che il Campidoglio non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte", ha concluso Ilaria Piccolo.(Com)