Radio Radicale: Alli (Ap), inaccettabile bavaglio da 5 Stelle, intervengano Fico e Casellati

- "Non può e non deve essere accettato il bavaglio che i 5 Stelle intendono mettere su Radio Radicale. Sarebbe un clamoroso precedente che farebbe da apripista ad eventuali ritorsioni contro altre realtà giornalistiche ed editoriali". Così in una nota il presidente di Alternativa popolare, Paolo Alli, che prosegue: "Serve a questo punto che intervengano i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, affinché si difenda il pluralismo e l'indipendenza della stampa, partendo proprio dalla salvaguardia di Radio Radicale". (Rer)