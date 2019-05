Kosovo-Montenegro: premier Markovic, vicini a montenegrini all'estero

- Il Montenegro non dimentica il contributo dei montenegrini in Kosovo e nel resto del mondo "alla preservazione della nostra identità", pur essendo cittadini "costruttivi e leali" nei paesi in cui vivono. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro montenegrino Dusko Markovic secondo quanto riporta il profilo Twitter ufficiale del governo di Podgorica. "Il Montenegro continuerà a sostenere tutte le vostre attività che sono incentrate sul coltivare questi valori", ha affermato Markovic, incontrando insieme al premier kosovaro Ramush Haradinaj la comunità montenegrina in Kosovo. (Res)