Cina: rapporto Unctad, da 15 anni paese è leader nel settore dell'industria creativa (4)

- I partner commerciali europei hanno mantenuto una quota del 28 per cento delle esportazioni di beni creativi cinesi nel periodo in esame. È più difficile misurare le sue prestazioni nel commercio di servizi creativi e la Cina registra solo scambi di servizi ad alto livello. Eppure, nonostante la mancanza di dati disponibili sulle importazioni e le esportazioni di servizi creativi cinesi per il periodo, le indicazioni provenienti dal settore sono che i servizi creativi hanno registrato una crescita robusta, secondo il rapporto. La produzione creativa ha un ruolo importante nella produzione di beni, ma non senza un dibattito sul fatto che l'input creativo avvenga altrove e che solo la produzione avvenga in Cina. La Cina creativa sta crescendo e sta sostenendo la crescita dell'economia creativa in tutto il mondo. La performance del paese asiatico è significativa, sia in combinazione con altri paesi in via di sviluppo o in isolamento, cita il rapporto. E poi ancora: "Con la crescita dell'economia cinese, i beni e i servizi creativi sono destinati a crescere e avranno un impatto duraturo sul commercio e un'alta influenza culturale". (Cip)