Angola: scontro fra governo e partito di opposizione Unita per sepoltura leader ribelle Savimbi

- L'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (Unita), ex movimento indipendentista attivo durante la guerra civile angolana, ha rifiutato di accogliere i resti del suo leader e fondatore Jonas Savimbi, ucciso nel 2002. È quanto denunciato dal ministro di Stato e capo per gli Affari della sicurezza della presidenza Pedro Sebastiao, che ha accusato i vertici dell’Unita – ora all’opposizione – di aver ostacolato la ricezione della salma di Savimbi, la cui consegna formale era stata fissata per ieri in vista della sepoltura prevista il prossimo 1 giugno nel cimitero di Lopitanga, nella provincia centrale di Bié. “La bara contenente i resti di Jonas Savimbi, consegnata questa mattina (ieri) a Luena, nella provincia orientale del Moxico, è stata trasferita nel comune di Andulo, dove si sarebbe dovuta svolgere la consegna formale, tuttavia la leadership di Unita non ha rispettato il programma concordato”, ha detto Sebastiao nel corso di una conferenza stampa tenuta nella capitale Luanda. L’esponente di governo ha tuttavia aggiunto che il rifiuto da parte dei rappresentanti di Unita “non cambierà nulla” e che i resti di Savimbi saranno affidati “alla custodia di un ufficiale militare” fino a quando la famiglia e il partito non decideranno di recuperarli per la sepoltura. (segue) (Res)