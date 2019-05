Angola: scontro fra governo e partito di opposizione Unita per sepoltura leader ribelle Savimbi (2)

- Intervenendo in conferenza stampa sulla questione, il presidente di Unita, Isaias Samacuva, ha a sua volta accusato il governo di aver modificato il programma concordato per la consegna della salma del leader indipendentista e di aver preso la decisione unilaterale di consegnare i resti di Savimbi nella città di Lopitanga, nel comune di Andulo, e non a Luena, come concordato in precedenza. Savimbi è stato ucciso il 22 febbraio 2002 nel corso di un combattimento avvenuto a Lucusse, nella provincia orientale del Moxico. La sua morte favorì l’accordo di pace e il cessate il fuoco con il Movimento popolare di liberazione dell'Angola (Mpla), mentre Unita si trasformò in un partito politico. Il gruppo ribelle Unita, sostenuto dagli Stati Uniti e dal Sudafrica, ha combattuto per 27 anni l’Mpla, che guidò il paese dall'indipendenza del 1975. (Res)