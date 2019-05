Onu: diplomatico tunisino Khiari nominato vice segretario generale delle Nazioni Unite

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato la nomina del tunisino Khaled Mohamed Khiari a vice segretario generale per il Medio Oriente, l'Asia e il Pacifico. Diplomatico esperto con 35 anni di servizio, Khiari ha ricoperto in passato l’incarico di direttore generale delle Americhe, dell’Asia e dell’Oceania presso il ministero degli Affari esteri tunisino, oltre ad aver rappresentato il suo paese a Bruxelles e Ginevra. Il nuovo vice segretario generale, classe 1960, sposato con due figli, è stato anche ambasciatore e rappresentante permanente della Tunisia presso le Nazioni Unite a New York dal 2012 al 2018.(Tut)