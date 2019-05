Tav: Bernini (FI), subito sì a opera nello Sblocca cantieri, Lega sia coerente

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "il voto europeo, ma soprattutto il voto in Piemonte, dove l’85 per cento è andato al fronte favorevole alla Tav, ha conferito un mandato chiaro alla nuova giunta regionale e al governo nazionale: sbloccare subito l'Alta Velocità Torino-Lione, riaprire i cantieri e chiudere la pantomima dell’analisi costi-benefici. Per questo anche i tatticismi parlamentari devono finire: al Senato si vota il decreto Sblocca cantieri", continua la parlamentare, "ed è l'occasione giusta per rompere gli indugi. La Lega aveva presentato un emendamento pro Tav che poi è stato trasformato in un ordine del giorno per non turbare gli equilibri di maggioranza. Ora la situazione è cambiata, perché c'è da rispettare il contratto con gli elettori: Forza Italia", scrive Bernini, "è pronta a dare subito il via libera alla Tav con lo Sblocca cantieri, in Senato c'è un'ampia maggioranza favorevole e non c'è quindi più tempo da perdere. Ora ci aspettiamo dalla Lega un atto di coerenza, oltre che nelle dichiarazioni pubbliche, anche in Parlamento".(Com)