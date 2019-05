India: il ministro delle Finanze Jaitley non farà parte del secondo governo Modi

- Arun Jaitley, ministro uscente delle Finanze dell’India, non farà parte del secondo esecutivo di Narendra Modi, che si insedierà dopo il giuramento di domani. Lo ha annunciato lui stesso, spiegando che il passo indietro è stato dettato da motivi di salute, noti da tempo. Il politico, che è membro del Consiglio degli Stati ed è una delle figure più autorevoli del Partito del popolo indiano (Bjp), ha reso noto di aver scritto al premier per chiedergli di non affidargli responsabilità di governo, almeno per un po’, affinché possa avere più tempo per concentrarsi sulle cure. Jaitley, tuttavia, si è detto disponibile a “farsi carico di qualche impegno informalmente per sostenere il governo o il partito”. (segue) (Inn)