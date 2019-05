India: il ministro delle Finanze Jaitley non farà parte del secondo governo Modi (2)

- Jaitley, 66 anni, ha subito a maggio dell’anno scorso un trapianto renale, intervento che lo ha costretto ad annullare alcuni impegni internazionali e a lavorare da casa per il periodo della convalescenza. Quest’anno, tra gennaio e febbraio, ha trascorso diverse settimane negli Stati Uniti per accertamenti e terapie, secondo indiscrezioni della stampa indiana a causa di sarcoma dei tessuti molli, e non ha potuto presentare la manovra finanziaria in parlamento. In entrambe le occasioni è stato sostituito ad interim da Piysh Goyal, ministro delle Ferrovie e del carbone. (segue) (Inn)