India: il ministro delle Finanze Jaitley non farà parte del secondo governo Modi (3)

- Dopo gli exit poll favorevoli al suo partito, Jaitley ha scritto un commento sul suo blog in cui ha parlato di “un’enorme maturazione della democrazia indiana” e di una “Nuova India in evoluzione” che vuole “partiti strutturati con talento e chiarezza ideologica che si concentrano sui risultati”. Per Jaitley sono stati sconfitti “i partiti dinastici, i partiti di casta e la sinistra degli ostruzionisti” e le “alleanze insostenibili”. “L’aritmetica delle coalizioni di casta cede di fronte alla chimica sul territorio del primo partito. Questa chimica sta nel catturare l’immaginazione delle persone su questioni di interesse nazionale”, ha spiegato. Jaitley ha contrapposto nettamente gli schieramenti in campo, rivendicando i meriti della sua parte e criticando il dominio della dinastia politica Gandhi sul Congresso nazionale indiano (Inc): “Nel Congresso la prima famiglia non è più una ricchezza ma un albatros al collo del partito. Senza la famiglia, non arrivano alla folla, con essa non ottengono i voti”. (Inn)