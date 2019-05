Roma: Figliomeni, ancora un bus in fumo, ennesimo disservizio

- Il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea capitolina, in una nota ha commentato l'incidente di questa mattina su un autobus 119 dal quale è uscito fumo forse per un difetto alla batteria: “Continua la parabola discendente dell’Atac, che tra ritardi e guasti dei mezzi, crea continui e ripetuti disagi alla cittadinanza. Questa mattina l’ennesimo problema, che questa volta ha interessato un minibus elettrico in servizio nel centro storico della linea 119 che, all’altezza di via del Corso, è andato a fuoco probabilmente per il malfunzionamento della batteria ausiliaria. Questo avviene a distanza di pochi giorni quando sulla stessa linea 119, che si trovava a transitare su via Sistina, è successo un fatto analogo. Vorrei ricordare al sindaco Raggi e al dg di Atac Simioni, che i minibus elettrici tanto sbandierati come vanto dell’amministrazione pentastellata si stanno rivelando il solito flop, e se pensiamo che dal 2017 ad oggi circa un centinaio di vetture sono state interessate da incendi, da quelli più circoscritti a quelli più distruttivi, questo dimostra se ci fossero ancora dei dubbi, l’incapacità del M5s a governare la città”, ha concluso Figliomeni. (Com)