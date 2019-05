Roma: Morra (M5s), in Campidoglio per esprimere vicinanza a Raggi per minacce clan Casamonica

Roma, 29 mag 11:27 - (Agenzia Nova) - Il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, del Movimento cinque stelle, scrive su Facebook che "abbiamo appreso che i Casamonica vogliono colpire la nostra sindaca Virginia Raggi e i magistrati che li stanno contrastando con indagini e processi. Per questo sono al Campidoglio per esprimerle personalmente la mia vicinanza. I Casamonica sono mafia e chi lotta veramente la mafia, come Virginia sta facendo a Roma, rischia anche la vita. Solidarietà a Virginia e a tutti quelli che lavorano in prima linea. Chi lavora per i cittadini", continua il parlamentare pentastellato, "sa che deve scontrarsi contro poteri criminali. Virginia Raggi ora vive blindata perché c’è una minaccia concreta nei suoi confronti. La minaccia dei clan dei Casamonica è reale. Come è reale", conclude Morra, "il cambiamento che sta avvenendo a Roma".

