Venezuela: Banca centrale, economia registra contrazione del 22,5 per cento negli ultimi quattro mesi del 2018

- L’economia venezuelana ha registrato una contrazione del 22,5 per cento negli ultimi quattro mesi del 2018, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha reso noto ieri la Banca centrale venezuelana, diffondendo i primi dati economici sul paese da più di tre anni. Secondo i dati diffusi dall’istituto finanziario gli introiti delle esportazioni petrolifere, che rappresentano il 90 per cento delle entrate statali, sono scesi a 29,8 miliardi di dollari nel 2018, rispetto ai 31,5 miliardi di dollari del 2017. L’inflazione registrata ad aprile, rende noto la Banca centrale di Caracas, è stata del 33,8 per cento, mentre l’inflazione del 2018 ha raggiunto il 130.060 per cento. I dati sull’inflazione diffusi dalla Banca centrale sono inferiori rispetto a quelli forniti dall’Assemblea nazionale, il parlamento controllato dalle opposizioni. L’Assemblea aveva parlato di un’inflazione del 44,7 per cento riferita all’aprile 2019, e di 1,7 milioni per cento riferita all’intero 2018. (segue) (Brb)