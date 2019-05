Venezuela: Banca centrale, economia registra contrazione del 22,5 per cento negli ultimi quattro mesi del 2018 (2)

- Lo scorso aprile il Fondo monetario internazionale (Fmi) aveva rivisto al ribasso le stime di crescita del Venezuela per il 2019. Secondo l'Fmi il paese, teatro di una grave crisi politica ed economica, registrerà quest’anno una contrazione del 25 per cento, rispetto alla stima del 18 per cento diffusa a gennaio. L’organismo mantiene invece stabile la previsione dell’inflazione, che resta del 10.000.000 per cento. “Prevediamo che l’economia del Venezuela si contrarrà nella quarta parte del 2019 e del 10 per cento nel 2020; un crollo maggiore rispetto a quello previsto a ottobre 2018, che rappresenta un freno notevole alla crescita nella regione”, si legge nel rapporto World economic outlook pubblicato il 9 aprile. (segue) (Brb)