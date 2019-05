Nota per gli utenti

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Medio Oriente: al via domani alla Mecca i vertici arabo, del Golfo e islamico per affrontare la minaccia iraniana. Servizio di presentazione. Lancio intorno alle ore 17.- Balcani: la Commissione Ue pubblica oggi il rapporto sui progressi dei paesi della regione nel percorso di integrazione. Attenzione particolare su Macedonia del Nord e Albania in vista del possibile avvio dei negoziati di adesione. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16:30. (Res)