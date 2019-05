India: Modi discute col presidente del Bjp Shah la composizione della squadra di governo

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri una lunga riunione, durata cinque ore, col presidente del suo Partito del popolo indiano (Bjp), Amit Shah, sulla composizione del governo, in vista del giuramento di domani, dopo la vittoria alle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa. Lo stesso Shah, stratega del partito e artefice del successo elettorale, potrebbe far parte della squadra; in tal caso, cederebbe la presidenza del Bjp, per la quale si fanno i nomi di Jagat Prakash Nadda, ministro della Sanità e del welfare familiare e membro del Consiglio degli Stati, la camera alta, per l’Himachal Pradesh, e Dharmendra Debendra Pradhan, ministro del Petrolio e del gas naturale e dello sviluppo delle competenze e dell’imprenditoria e membro del Consiglio degli Stati per il Madhya Pradesh. (segue) (Inn)