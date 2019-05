India: Modi discute col presidente del Bjp Shah la composizione della squadra di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stampa indiana circolano anche le ipotesi della vigilia sui titolari dei vari ministeri. Potrebbero essere in 65 domani a giurare dopo il premier nella cerimonia officiata dal presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind. Il secondo governo Modi, probabilmente, rifletterà il rafforzamento del partito dello zafferano in alcuni Stati, come il Bengala Occidentale, il Telangana e l’Orissa. Inoltre, è possibile che venga dato spazio a volti giovani, facendo avanzare qualche dirigente di seconda linea. Un premio potrebbe andare a Smriti Irani, ex attrice e produttrice, già ministro dell’Informazione e della teleradiodiffusione, che ha sconfitto Rahul Gandhi, leader del Congresso nazionale indiano (Inc) nel collegio di Amethi, nell’Uttar Pradesh. (segue) (Inn)