India: Modi discute col presidente del Bjp Shah la composizione della squadra di governo (4)

- È certa, invece, una nuova nomina al ministero delle Finanze. Il titolare uscente, Arun Jaitley, che è membro del Consiglio degli Stati, anche lui gravato da problemi di salute, ha fatto sapere di aver chiesto al premier Modi di non affidargli responsabilità di governo, almeno per un po’, affinché possa avere più tempo per concentrarsi sulle cure. Jaitley, che è una delle figure più autorevoli del Bjp, si è detto disponibile, tuttavia, a “farsi carico di qualche impegno informalmente per sostenere il governo o il partito”. Nell’ultimo anno, quando è stato in congedo per malattia, è stato sostituito due volte da Goyal. (segue) (Inn)