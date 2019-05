India: Modi discute col presidente del Bjp Shah la composizione della squadra di governo (5)

- Tra gli alleati dell’Alleanza democratica nazionale (Nda), lo Shiv Sena, partito regionale marathi di estrema destra, nazionalista induista, e il Janata Dal United (Jdu), di centro-sinistra radicato in Bihar e Jharkhand, che hanno vinto rispettivamente 18 e 16 seggi alla Camera del popolo, dovrebbero essere ricompensati con un ministro e un sottosegretario ciascuno. Il Lok Janshakti Party (Ljp), partito populista del Bihar, e il Shiromani Akali Dal (Sad), partito conservatore sikh del Punjab, dovrebbero ottenere un posto per uno; nel caso del Ljp la scelta dovrebbe ricadere sul leader, Ram Vilas Paswan. Nell’esecutivo potrebbe entrare l’All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (Aiadmk), del Tamil Nadu, che ha conquistato un solo collegio, ma che è un alleato importante per il Bjp in quanto partito dravidico. (segue) (Inn)