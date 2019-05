India: Modi discute col presidente del Bjp Shah la composizione della squadra di governo (6)

- Il lungo e complesso processo elettorale, articolato in sette fasi, dall’11 aprile al 19 maggio, si è concluso giovedì scorso, 23 maggio, con lo scrutinio che ha sancito un trionfo per l’esecutivo uscente: lo schieramento di centro-destra composto da Bjp e alleati ha conquistato 352 seggi su 542, superando la maggioranza assoluta, di 272, e il risultato del 2014, di 336 seggi, con il 44,81 per cento dei voti in termini percentuali; solo il partito dello zafferano ne ha ottenuti 303. La coalizione di centro-sinistra, l’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso, invece, ha vinto 93 seggi, contro i 60 di cinque anni fa, col 26,63 per cento dei consensi; 52 sono andati al Congresso. (Inn)