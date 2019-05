Iraq: combattente tribale sunnita ucciso in agguato nell’Anbar

- Un combattente tribale sunnita delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, l’alleanza di milizie irachene di supporto alle Forze armate) è stato ucciso in un attacco armato ad ovest di Ramadi, capoluogo della vasta provincia desertica occidentale dell’Anbar, in Iraq. “Uomini armati hanno aperto il fuoco contro un membro della tribù sunnita mentre si stava allontanando nel distretto di Baghdadi (90 chilometri a ovest di Ramadi), uccidendolo sul colpo", ha spiegato una fonte della sicurezza locale ad “Agenzia Nova”. Al Anbar è il più esteso governatorato dell’Iraq e comprende gran parte del territorio occidentale del paese, confinando con la Siria, la Giordania e l'Arabia Saudita. La provincia è considerata una roccaforte della minoranza sunnita irachena e durante i primi anni dell’operazione statunitense Iraqi Freedom ha rappresentato una base importante per al Qaeda e altri gruppi di insorti. La sua conformazione geografica e la sua morfologia caratterizzata da vasti deserti l’ha resa un territorio ideale anche per lo Stato islamico, permettendo il trasferimento di uomini attraverso il confine con la Siria per poter compiere attacchi nel cuore dell’Iraq consentendo l’occupazione di città come Ramadi, capoluogo provinciale, e Falluja, distanti solo 100 chilometri da Baghdad. (segue) (Irb)