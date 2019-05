Istat: tra il 2014 e il 2017 tasso di passaggio all'università cresciuto per tre province italiane su quattro

- In 10 anni, dal 2008 al 2017, la partecipazione dei bambini di 4 e 5 anni alla scuola dell’infanzia è diminuita in quasi tutte le province italiane. È quanto evidenziato dall’Istat nel Rapporto di misurazione del benessere equo e sostenibile dei territori. Rare eccezioni a Bolzano (+1,5%) e Nuoro (+1,1%). A Caserta (89%) e Roma (84%) sono state registrate le contrazioni maggiori (rispettivamente -7 e -10 punti percentuali): nel 2017 si sono posizionate in fondo alla graduatoria; Roma ultima. Al primo posto, nello stesso anno, Sondrio (98%). Le differenze tra le province e nelle ripartizioni non hanno evidenziato un gradiente territoriale netto. Nel gruppo delle 22 province con i tassi maggiori (superiori al 94,4%) hanno prevalso leggermente quelle del Nord, ma ci sono anche Nuoro (98%), Oristano e Rieti (entrambe al 95%). Venezia (95%) è stata l’unica città metropolitana a collocarsi nel gruppo di testa. In coda alla distribuzione, con tassi inferiori al 90%, oltre a Roma, le città metropolitane siciliane di Palermo, Messina, Catania (tutte con l’87%) e Reggio Calabria (89%), e diverse province del Nord: Bergamo, Lodi, Reggio Emilia (tutte all’89%), Pavia (87%), Parma (86%). (segue) (Ren)