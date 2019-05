Istat: tra il 2014 e il 2017 tasso di passaggio all'università cresciuto per tre province italiane su quattro (2)

- In riferimento alla distribuzione provinciale del tasso di passaggio all’università, nel rapporto Istat l’Italia è apparsa divisa in due: la quasi totalità del Centro-nord insieme ad Abruzzo e Molise su livelli più elevati, la gran parte del Sud (Isole comprese) su valori decisamente inferiori. Anche nel 2017, come in tutti gli anni precedenti, Isernia si è classificata prima in Italia, con 65 diplomati su 100 che si iscrivono all’Università nello stesso anno del diploma. A Siracusa, ultima, il tasso è sceso al 38%. Nel quintile più alto della distribuzione, oltre a Isernia: L’Aquila (62%), Lecco e Parma (entrambe al 60%) e le città metropolitane di Milano e Genova, con tassi intorno al 56%. Anche nel gruppo opposto, i cui tassi sono variati dal minimo assoluto di Siracusa al 47% di Bari, si sono posizionate le province del Centro-nord - Vercelli e Imperia (entrambe al 45%), Ravenna (46%) – insieme alle città metropolitane di Napoli (42%), Palermo (44%) e Catania (42%). (segue) (Ren)