Istat: tra il 2014 e il 2017 tasso di passaggio all'università cresciuto per tre province italiane su quattro (3)

- Tra il 2014 e il 2017 il tasso di passaggio all’università è cresciuto per tre province italiane su quattro, ha messo in evidenza l’istituto di statistica. Gli incrementi maggiori sono stati registrati a Sassari e Cuneo (entrambe 48% nel 2017), Grosseto e Belluno (50%), con guadagni intorno ai 15 punti percentuali. All’opposto riduzioni di 5-7 punti percentuali hanno interessato Potenza (50%), Benevento (48%) e Salerno (43%). I punteggi medi sulle competenze alfabetiche degli studenti delle scuole superiori nel 2018 hanno definito un quadro territoriale fortemente polarizzato tra le province dell’Italia settentrionale e quelle del Mezzogiorno. Lecco si è classificata prima con 214 punti e Trento seconda a brevissima distanza. Nel primo gruppo, ha evidenziato l’Istat, soltanto province del Nord mentre quelle meridionali si sono concentrate in coda alla distribuzione. Enna all’ultima posizione in Italia con 177 punti (a 37 punti di distanza da Lecco), preceduta di poco da Crotone. La mappa delle competenze numeriche degli studenti ha confermato la collocazione delle province del Nord nel quintile più alto, con Trento al primo posto (224 punti) e Lecco al secondo (223). L’ultimo gruppo, invece, è composto esclusivamente dalle province del Mezzogiorno, con Crotone ultima (174), preceduta da Enna (176). Il centro Italia è stato caratterizzato da una maggiore eterogeneità nei valori di entrambi gli indicatori. (Ren)