Imprese: Usb, Fca-Renault-Nissan operazione su pelle lavoratori, subito garanzie e difesa tessuto industriale

- L’Unione sindacale di base è "fortemente preoccupata" per l’annunciata fusione tra Fca e il gruppo Renault–Nissan. "In ballo c'è un pezzo importante del tessuto industriale del paese che rischia di pesare sul futuro non solo del settore automotive - si legge nella nota sindacale - Intorno agli stabilimenti Fca nei decenni si sono sviluppate le economie di molti territori, nonostante la politica di tagli drastici e delocalizzazioni della famiglia Agnelli che ha visto chiudere gli stabilimenti di Termini Imerese, Chivasso, Rivalta, Arese e condannare al limbo gli stabilimenti di Mirafiori, Cassino e Pomigliano. Scelte pagate con il durissimo prezzo di licenziamenti e tagli dei salari, mentre Fiat prima e Fca ora continuano a distribuire dividendi agli azionisti, nonostante si tratti di un’azienda che è stata ed è sostenuta dalla collettività, attraverso fondi, politiche di sistema sui trasporti, cui è sempre stato concesso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali come fossero un bancomat e che ha deciso di eleggere domicilio fiscale all’estero con gravi perdite per la fiscalità generale". "Nel corso degli ultimi anni abbiamo sentito annunciare svariati piani industriali, prima da Marchionne e poi da Manley ed Elkann, per poi dover constatare che non c'era e non c’è alcun piano di rilancio. Al contrario, la famiglia Agnelli persegue unicamente lo scopo di fare cassa: è stato così con Chrysler e con la vendita di Magneti Marelli, cui si sommano ora le voci su Comau e Cnhi. Fino alla fusione con Renault-Nissan, che al di là delle scontatissime rassicurazioni rappresenta l’identica filosofia del profitto a ogni costo, quella che ha guidato le delocalizzazioni ad esempio in Polonia ein Serbia, e che non ha salvato i lavoratori degli stabilimenti di Tychy, Bursa e Kragujevac da condizioni di lavoro durissime. La fuoriuscita dal Ccnl dei metalmeccanici imposta da Marchionne ha peggiorato la situazione già grave rispetto ai diritti sindacali in capo a ogni singolo lavoratore. È aumentato l’arbitrio padronale, favorendo la crescita di un sindacalismo subalterno, gestore di un modello contrattuale (Ccsl) che prevede il rispetto della metrica di produzione padronale (Wcm- Ergo Uas) con la saturazione del 95 per cento dei ritmi sulle linee e che con il taglio delle pause ha visto un incremento di 6 giorni lavorabili senza alcun aumento di salario e contro il quale come Usb scioperiamo in maniera sistematica". (segue) (Com)