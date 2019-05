Imprese: Usb, Fca-Renault-Nissan operazione su pelle lavoratori, subito garanzie e difesa tessuto industriale (2)

- "Stessa logica per l’indotto cui Fca ha appaltato parti di lavorazione ritenute non strategiche, ma da realizzare con tempi e costi competitivi. Per 'ottimizzare' i costi, tutti i lavoratori del Gruppo Fca, da Melfi a Torino passando per Termoli, compreso l’indotto, sono chiamati a sostenere ritmi di lavoro esasperati al fine di saturare le linee produttive in funzione degli ordini, per poi essere messi in Cigo o Cds. Questo comporta una perdita di salario cui si aggiunge lo stress sul fisico di uomini e donne ben testimoniato dall'aumento degli operai con ridotte capacità di lavoro. Anche nell'indotto Fca dalla Tiberina - continua Usb - la situazione è molto seria, se non drammatica come per la Bluetec, dove la lotta dei lavoratori ha smascherato la proprietà e chiede da qualche tempo un intervento risolutivo da parte del governo. Alla Gkn, altra azienda dell’indotto, i lavoratori sono anche loro in lotta in difesa dell’occupazione. Non crediamo alle rassicurazioni fornite dalla famiglia Agnelli e dall’ad Manley. I lavoratori Fca e del settore hanno il pieno diritto di avere garanzie occupazionali: lo chiediamo al governo cui abbiamo inviato la richiesta d’incontro urgente e lo diciamo ai protagonistidi questa ennesima operazione finanziaria". (Com)