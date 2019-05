Ucraina: Ufficio statale indagini, rimossi rimuove quattro funzionari

- Il direttore dell’Ufficio statale per le indagini dell’Ucraina (Sbi), Roman Truba, ha firmato l’ordine di dimissioni per quattro funzionari dell’agenzia. Lo ha reso noto la portavoce dell’Sbi, Iryna Vynokurova, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. A venire rimossi sono stati il direttore locale dell’Sbi a Poltava, Volodymyr Tymoshko, il capo del secondo direttorato per l’organizzazione delle indagini preliminari Oleksandr Tura, quello del direttorato finanziario Denys Lutsyk, oltre a Vasyl Tytarchuk. Nell’ordine di dimissioni si legge che i quattro sono stati rimossi “per mancanze nello svolgimento dell’incarico”. (Res)