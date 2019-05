Emirati: Banca al centrale rivede al ribasso aspettative crescita economica 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno rivisto al ribasso le aspettative di crescita economica nel 2019, con un prodotto interno lordo (Pil) reale che ora dovrebbe crescere del 2 per cento, rispetto alle stime di marzo che avevano previsto una crescita del Pil del 3,5 per cento. È quanto emerge da un rapporto diffuso oggi dalla Banca centrale emiratina. In base alle ultime stime, la crescita economica proveniente dal settore petrolifero dovrebbe attestarsi intorno al 2,7 per cento nell’anno in corso, rispetto al 2,8 per cento del 2018, a causa della minore produzione di petrolio. La crescita del Pil non petrolifero dovrebbe invece attestarsi all'1,8 per cento, contro l'1,3 per cento dello scorso anno.(Res)