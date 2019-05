Georgia: presidente Zurabishvili, nessuno può fermare nostro percorso europeo

- Nessuno potrà fermare il percorso europeo della Georgia. Lo ha dichiarato la presidente del paese caucasico, Salome Zurabishvili, presentando l’undicesima edizione del Forum europeo sugli itinerari culturali che si terrà nel 2021 nella città di Kutaisi, in Georgia. Zurabishvili ha aggiunto che la promozione di un’identità culturale europea contribuisce alla creazione di opportunità significative per la regione del Caucaso meridionale. “Si tratta di una questione a cui do grande importanza: avere un legame con l’Europa anche dal punto di vista culturale è molto importante per il nostro paese”, ha dichiarato la presidente. Stando alle informazioni diffuse da “Interpressnews”, Zurabishvili ha sottolineato come gli itinerari culturali “possano contribuire a far conoscere la Georgia ai turisti di tutto il mondo, non solo in Europa”. (Res)