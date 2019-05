Governo: viceministro Rixi al "Corriere della Sera", rispondo a Salvini, non a Di Maio

- Su un divano di Montecitorio il viceministro leghista Edoardo Rixi non fa che stringere mani e incassare la solidarietà dei deputati, preoccupati per le sorti del governo. Lo è anche lui e non lo nasconde in una intervista al "Corriere della Sera". "La condanna per me è scattata sette anni fa, quando questa storia è iniziata. Come affronto il processo? Come una scalata col maltempo. Se devo arrivare in cima, ci arrivo". Guido Crosetto, che gli vuole bene, lo tranquillizza: 'Sei l'architrave del governo, se salti tu vien giù tutto'. E il viceministro ride: "Già, sono diventato Danzica". Se cade lui, cade Conte. "E' surreale. Mi danno già tutti per condannato, sono arrabbiato nero". Con i 5 Stelle, ovviamente. "Vorrei capire con chi hanno parlato. Io confido nella magistratura. Ma lo sapete che a Genova, la mia città, tanti che votavano il Movimento gli hanno tolto il voto per me?". Nel contratto c'è scritto che dovrebbe dimettersi. "Hanno ragione, ma nel contratto c'era anche scritto che Armando Siri non si doveva dimettere fino al rinvio a giudizio. Per loro era inaccettabile in campagna elettorale e quindi hanno bloccato ogni mediazione. O il contratto si applica sempre, o non si applica. Raggi doveva andare a casa due volte e anche Appendino". "Io - continua - ho già detto a Matteo che deciderà lui, ha la mia massima disponibilità. Faccio quello che decide Salvini, non quello che decide Di Maio". E se glielo chiedesse Conte, il passo indietro. "Non so se è il caso, non possiamo sempre fare passi indietro. Bisogna capire qual è la mediazione. Conte è il mio premier, ma se io sono viceministro è perché lo ha voluto Matteo. Quella legge, fatta ai tempi di Monti, è una roba sbagliata. Non puoi mettere l'esecutivo sotto ricatto. Devi dire di sì a tutti, sennò il primo no che dici arriva uno e ti fa un esposto alla procura". Garantismo contro giustizialismo. "Non è questo. Io sono il primo a dire che un criminale va preso, ma non può essere che se ho mangiato due panini rischio più che se ammazzo uno con la macchina. E il M5S che fa? Una campagna per dire che la corruzione è un problema endemico dell'Italia, così lo spread vola a 350". (segue) (Res)