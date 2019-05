Governo: viceministro Rixi al "Corriere della Sera", rispondo a Salvini, non a Di Maio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parla di rimborsi con soldi pubblici per spese personali, cene, lunapark, fiori... "Questa roba non c'è nel mio fascicolo. Che follia, avrei rubato 19 mila euro stando in minoranza, io che non ho mai avuto una contestazione da assessore quando gestivo milioni di euro, né al governo che gestisco miliardi". Però si sente sotto ricatto. "Mi girano le scatole perché questa vicenda è nata da una sciocchezza, da un emendamento dello sblocca cantieri su cui abbiamo litigato. Come si può strumentalizzare cose così? Io con i 5 Stelle sono sempre stato corretto e mi ha dato molto fastidio il loro atteggiamento spietato. Se ritieni che la vita degli altri non sia importante e la tua ideologia supera la tua umanità, finisci per giustificare anche i campi di sterminio". Esagera. Difficile ricucire a questo punto. "Non lo so. Se ti chiudono in un bunker e il tuo compagno di cella invece di aiutarti sta con quello fuori, come la prendi? Loro devono capire se vogliono dare una prospettiva all'Italia, o se cercano una scusa per non farlo". Si sente 'carne da macello', come disse Siri. "Se mi fanno saltare ci guadagno in salute. Ma facciamo la Tav, le opere devono andare avanti. Non mi va di essere un'altra tacchetta che mettono sul loro carrarmato per far vedere che la Lega non vale niente, nonostante il 34 per cento. Ma sparare sempre al compagno di banco non ha pagato". Salvini potrebbe andare al voto. "Non chiediamo un ministero in più, chiediamo rispetto. Se si toglie Rixi e si fa l'autonomia io ci sto. Ma se il tema è far vedere che comandano ancora loro...". Il viceministro conferma la sua fiducia nei giudici. "Assolutamente sì. Ma ho paura che finisca in Cassazione, come per Ignazio Marino. Ho sentito di un giudice imparentato con un senatore 5 Stelle. Ma fortunatamente non sta nel mio collegio giudicante", ha concluso Rixi. (Res)