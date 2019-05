Autonomia: Giorgetti, vi potrà accedere chi ha i conti in ordine

- L'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione "rappresenta, in definitiva, un'occasione cruciale per riaffermare la neccesità di un quadro di competenze legislative e di funzioni amministrative più chiaro, ripartito tra Stato e Regioni, superando logiche emergenziali contingenti ed assicurando stabilità di fonti di entrate, a tutela della capacità di programmazione regionale": lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nella sua audizione davanti alla commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'art.116, terzo comma, della Costituzione. Per l'esponente del governo, può accedere all'Autonomia solo "chi ha i conti in ordine. Non c'è, infine, il rischio di una fuga in avanti perchè è il quadro costituzionale", ha concluso Giorgetti, "che definisce presupposti ed effetti della perequazione". (Rin)