Romania: premier Dancila, ambasciata in Israele a Gerusalemme decisione del presidente Iohannis

- La decisione di trasferire l'ambasciata romena in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme appartiene al presidente Klaus Iohannis. Lo ha detto il premier e presidente ad interim del Partito socialdemocratico (Psd) al governo in Romania, Viorica Dancila, in una dichiarazione stampa al termine della riunione del Comitato esecutivo nazionale del partito che si è riunito a seguito dell'arresto dell'ex leader e presidente della Camera dei deputati Liviu Dragnea. "Io ho reso pubblica la mia decisione. Il trasferimento di un'ambasciata è stato deciso dal presidente della Romania. La mia opinione è che ci deve essere una decisione politica. A Washington, ho illustrato il mio punto di vista, ma se guardate la dichiarazione ho agito nel consenso e nel rispetto delle disposizioni costituzionali. Ho solo detto il mio punto di vista", ha detto Dancila in risposta alla domanda su quale è la posizione del governo in questo momento sul trasferimento dell'ambasciata romena in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. (segue) (Rob)