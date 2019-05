Romania: premier Dancila, ambasciata in Israele a Gerusalemme decisione del presidente Iohannis (2)

- Alla domanda sulla nomina di un ambasciatore romeno in Israele, il primo ministro ha detto: "Dopo il 21 marzo 2018, ho inviato la mia prima proposta al presidente Iohannis sulla nomina di un ambasciatore in Israele, ma non solo per Israele, ho inviato la proposta per più paesi, penso ad esempio al Canada. Non ho avuto una risposta. Ho ritenuto che fosse necessaria una seconda proposta, e ho inviato la seconda proposta ma non ho ricevuto risposta. Mi sarebbe piaciuto ricevere una risposta, forse non è la persona giusta, forse dovremmo presentare un'altra proposta, ma dobbiamo avere una qualche risposta. Penso che dobbiamo avere un accordo del presidente sia per Israele che Bruxelles, perché non abbiamo ancora un ambasciatore a Bruxelles, abbiamo fatto una proposta che è Andrea Pastrnac, che è già stata ascoltata nelle commissioni del parlamento, ma non abbiamo ancora l'approvazione del presidente. Quindi penso che dovremmo affrontare anche questa responsabilità", ha detto Dancila. (Rob)