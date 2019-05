Napoli: sabato "Meet the meeting" l’evento di raccolta fondi e presentazione del Meeting di Rimini

- Sabato a Napoli, sul lungomare Caracciolo, alla via Partenope, nei pressi del Castel dell’Ovo, dalle ore 9 alle ore 19, come in altre 39 città italiane, si terrà “Meet the meeting”, l’evento di raccolta fondi e presentazione del Meeting di Rimini, che ha visto lo scorso anno coinvolte 6 città, un’iniziativa di raccolta fondi all’insegna dell’incontro da persona a persona ma anche del gusto, con uno dei prodotti italiani per eccellenza: il vino. Iniziativa realizzata con il contributo di Visit Romagna. Previsto a Napoli l’intervento dell’architetto Mario del Verme, in qualità del volontario dell’associazione. Scopo dell’evento, hanno fatto sapere i suoi promotori, sarà sostenere, far conoscere e presentare il Meeting per l’amicizia fra i popoli, che quest’anno si terrà da domenica 18 a sabato 24 agosto nella Fiera di Rimini, con il titolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”. Il Meeting per l’amicizia fra i popoli è nato nel 1980 da un gruppo di amici di Rimini, dai valori cristiani. Da allora la manifestazione, che si svolge nella Fiera di Rimini, rappresenta una occasione di incontro tra persone di fedi e culture diverse in un contesto che propone convegni, mostre, spettacoli, aree e spazi tematici, sport, un’area per i ragazzi, ristorazione. Saranno centinaia i relatori che parleranno di economia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi sociali, musica. La manifestazione, che conta in media 800mila presenze agli eventi, è stata realizzata grazie all’apporto di oltre tremila volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza impressionante di creatività e gratuità. (segue) (Ren)