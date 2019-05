Napoli: sabato "Meet the meeting" l’evento di raccolta fondi e presentazione del Meeting di Rimini (2)

- Queste le città italiane coinvolte: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Barengo, Bassano del Grappa, Belluno, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale Monferrato, Chiavari, Civitanova Marche, Cremona, Firenze, Forlì, Gallarate, Genova, Guglionesi, La Spezia, Magenta, Milano, Monza, Napoli, Padova, Pavia, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, San Donà di Piave, Torino, Udine, Varese, Viareggio. In ogni piazza sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi a sostegno del Meeting, presentare l’evento e invitare tutti alla prossima edizione. Come omaggio per coloro che faranno una donazione per il Meeting, i volontari offriranno una bottiglia di Sangiovese, vino selezionato da produttori romagnoli di qualità, che accompagna “Meet the meeting” dall’anno. La Romagna sarà partner dell’iniziativa attraverso Visit Romagna, l’ente voluto dalla Regione Emilia-Romagna per seguire in una logica ampia e unitaria la promozione e la valorizzazione dei prodotti turistici delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. (Ren)