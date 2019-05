India: Orissa, il capo del governo Patnaik giura per il suo quinto mandato

- Naveen Patnaik ha giurato oggi come capo del governo dello Stato indiano dell’Orissa, in una cerimonia pubblica che si è svolta a Bhubaneswar, alla presenza di oltre diecimila persone, tra le quali personalità di spicco dell’imprenditoria, della scienza e della cultura, nonostante una temperatura superiore a 40 gradi. Per Patnaik, in carica dal 2000, è il quinto mandato consecutivo, un record condiviso con altri due leader statali: Jyoti Basu del Bengala Occidentale e Pawan Chamling del Sikkim. “Accetto con umiltà la responsabilità che deriva dalla fiducia riposta in me ancora una volta dalla mia famiglia di 45 milioni di persone”, ha dichiarato il politico via Twitter. Il primo ministro, Narendra Modi, si è congratulato e ha assicurato la cooperazione del governo centrale. Dopo Patnaik hanno giurato anche undici ministri e nove sottosegretari, metà dei quali alla prima esperienza. (segue) (Inn)