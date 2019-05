India: Orissa, il capo del governo Patnaik giura per il suo quinto mandato (2)

- L’Orissa – che ha votato in quattro fasi, l’11, il 18, il 23 e il 29 aprile – è uno dei quattro Stati in cui le elezioni statali si sono svolte insieme a quelle della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale (gli altri tre sono l’Arunachal Pradesh, l’Andhra Pradesh e il Sikkim). L’Assemblea legislativa statale dell’Orissa ha 147 seggi, 112 dei quali sono stati vinti dal Biju Janata Dal (Bjd), il partito guidato da Patnaik, cinque in meno rispetto al 2014; 23 dal Partito del popolo indiano (Bjp), nove dal Congresso nazionale indiano (Inc), uno dal Partito comunista marxista (Cpim), uno da un candidato indipendente e uno è rimasto vacante. Il Bjd ha vinto anche 12 dei 21 seggi dell’Orissa nella Camera del popolo; otto sono andati al Bjp e uno al Congresso. (segue) (Inn)