India: Orissa, il capo del governo Patnaik giura per il suo quinto mandato (3)

- Patnaik, 73 anni, scrittore, ha fondato il Bjd nel 1997, per distacco dal Janata Dal, intitolandolo al padre Biju Patnaik, aviatore, imprenditore e politico che fu a sua volta capo del governo dell’Orissa. Il partito, di ispirazione socialdemocratica, è stato alleato del Bjp fino al 2009, per poi assumere una posizione equidistante dal partito dello zafferano e dal Congresso. I governi di Patnaik si sono distinti per i programmi di welfare, destinati in particolare agli agricoltori, e per l’aumento della quota riservata alle donne nei posti pubblici fino al 50 per cento (in continuità con l’azione del padre che aveva introdotto una percentuale del 33 per cento). Il leader, inoltre, ha un’immagine pulita, benché alcuni dei suoi ministri siano stati contestati dall’opposizione per la gestione delle miniere. (segue) (Inn)