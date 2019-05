India: Orissa, il capo del governo Patnaik giura per il suo quinto mandato (4)

- Lo Stato orientale dell’Orissa è stato istituito nel 1936 come provincia dell’India britannica. La capitale è Bhubaneswar. La popolazione supera i 40 milioni di abitanti, in larghissima parte induisti (94 per cento circa) e parlanti la lingua oriya. Ricco di risorse naturali – carbone, ferro, bauxite e cromite – e di una lunga costa, lo Stato cresce al di sopra della media nazionale ed è una delle destinazioni del paese preferite dagli investitori, sia per lo sviluppo industriale che per la costruzione di “città intelligenti”. Il turismo è uno dei settori di punta dell’economia. Tra le molte e varie attrazioni naturali e culturali ci sono numerosissimi templi induisti, tra i quali il Tempio del Sole di Konarak, santuario del brahmanesimo, inserito nell’elenco del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura; le spiagge, i monumenti buddisti, fortezze di varie epoche, laghi e cascate. (Inn)