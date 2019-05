Imprese: Huawei ha siglato 42 contratti in tutto il mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fubon Research and Strategy Analytics ha ipotizzato che Huawei, messo sotto pressione dalle sanzioni statunitensi, potrebbe vedere diminuire le spedizioni di smartphone fino a un quarto quest'anno, e i suoi prodotti di telefonia mobile potrebbero scomparire dal mercato internazionale. Se il divieto continuasse, le spedizioni di smartphone Huawei nel 2019 potrebbero scendere tra il quattro e il 24 per cento. Huawei è il secondo produttore di smartphone al mondo. "Se Google perde l'accesso, Huawei potrebbe essere esclusa dal mercato degli smartphone dell'Europa occidentale il prossimo anno", ha affermato Linda Sui, direttrice della strategia per gli smartphone wireless di Strategy Analytics. Sui si aspetta che le spedizioni di telefonia mobile di Huawei scendano di un altro 23 per cento l'anno prossimo e ritiene che Huawei possa sopravvivere solo sulla scala del mercato cinese. (segue) (Cip)