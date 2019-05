Imprese: Huawei ha siglato 42 contratti in tutto il mondo (3)

- Secondo l'agenzia di rilevamento del mercato Idc, Huawei ha una quota di mercato di quasi il 30 per cento nel mercato europeo. L'anno scorso, le spedizioni di telefoni cellulari hanno raggiunto i 208 milioni, rappresentando la metà del mercato al di fuori della Cina. L'azienda considera l'Europa il mercato più importante per i suoi migliori smartphone. Nel frattempo, Huawei ha però affermato di aver sviluppato la tecnologia necessaria per l'autosufficienza per molti anni. Gli esperti settoriali affermano che i componenti chiave e la proprietà intellettuale richiesti per le apparecchiature Huawei non possono essere ottenuti al di fuori degli Stati Uniti. Stewart Randall, che lavora per Intralink e l'industria dei chip a Shanghai, ha detto che Huawei potrebbe dover licenziare migliaia di persone e "non sarà un attore globale per un po' di tempo". Gli analisti pensano che i potenziali acquirenti di telefoni cellulari Huawei potrebbero passare a dispositivi di fascia alta di Samsung e Apple e acquistare telefoni di fascia media da concorrenti nazionali quali Oppo e Vivo. (segue) (Cip)