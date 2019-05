Giordania: ministero Esteri in allerta per rapimento cittadini in Siria

Amman , 29 mag 09:58 - (Agenzia Nova) - Il ministero degli Esteri giordano ha assicurato che il suo centro operativo sta seguendo da vicino il rapimento di due cittadini del regno in Siria. "Il ministero sta seguendo il caso in coordinamento con le autorità siriane attraverso l'ambasciata di Giordania a Damasco" ha dichiarato il portavoce del ministero, Sufyan Qudah. Uno dei rapitori, secondo quanto ha riferito il padre di una delle vittime, ha spiegato che l'episodio è avvenuto sullo sfondo di un litigio per questioni economiche con un altro cittadino giordano residente a Ramtha, si legge nel comunicato. (Res)