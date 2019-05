Ue: Bernini (FI), Italia fuori dai giochi, Berlusconi unica garanzia

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "l'Italia è fuori dalla partita europea delle nomine, come ha plasticamente dimostrato l'isolamento non proprio splendido del premier Conte ieri a Bruxelles. Del resto i cinque Stelle si sono alleati con carneadi neppure entrati nel Parlamento europeo e i sovranisti non avranno alcuna voce in capitolo. I giochi si faranno tra Popolari, Pse e liberali dell'Alde", continua la parlamentare, "ed è bizzarro che in queste ore arrivino a Forza Italia ultimatum per uscire dal Ppe: se l'Italia otterrà qualche incarico pesante, infatti, ancora una volta dovrà affidarsi a Berlusconi, l'unico leader", conclude Bernini, "ad avere voce in capitolo".(Com)