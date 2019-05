Energia: Iraq, completata la perforazione di 80 pozzi nel campo di Gharraf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie energetiche irachene e straniere attive nel giacimento di Gharraf, nel governatorato di Dhi Qar, nel sud dell’Iraq, hanno completato la perforazione di 80 pozzi petroliferi. Lo ha annunciato il vicedirettore della compagnia petrolifera Dhi Qar Oil Company (Dqoc), Karim Yasser, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano iracheno “Sabah”. Nello sviluppo del giacimento sono impegnate la Dqoc, la Iraqi Drilling Company e la cinese Zhongman Petroleum e Natural Gas Group. "L’obiettivo è raggiungere una produzione di picco di 230 mila barili al giorno”, ha dichiarato Yasser. Il giacimento di Gharraf è situato nel governatorato meridionale di Dhi Qar a circa 5 chilometri a nord ovest della città di Al Refaei, a 9 chilometri a sud est della città di Qal'at Suker e a 85 chilometri a nord di Nassiriya. Scoperto nel 1984 il giacimento vanta riserve tra gli 860 milioni e 1 miliardo di barili di petrolio. Il giacimento è operato dalla malese Petronas che ne detiene il 45 per cento delle quote, insieme a Japex Garraf Ltd (30 per cento), North Oil Company (25 per cento). La produzione è iniziata nell’agosto 2013 con 35.000 barili di petrolio al giorno.(Irb)