Nagorno-Karabakh: Azerbaigian, ci aspettiamo che Erevan prenda decisioni responsabili

- L’Azerbaigian si aspetta che le nuove autorità di Erevan agiscano in maniera responsabile e costruttiva, per arrivare il più presto possibile alla risoluzione del conflitto in corso nella regione del Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Baku, Elmar Mammadyarov, in un articolo pubblicato sul quotidiano russo “Nezavisimaya Gazeta”. Stando alle informazioni diffuse, il ministro ha ribadito la posizione dell’Azerbaigian sulla questione, secondo la quale bisogna ripristinare la sovranità e l’integrità territoriale del paese caucasico sulla base delle disposizioni contenute all’interno delle relative risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “È solo con una soluzione di questo tipo che saremo in grado di garantire una coesistenza pacifica e sicurezza tra le comunità residenti nella regione del Nagorno-Karabakh: dobbiamo creare un ambiente basato su pace, stabilità e cooperazione, in modo che gli abitanti della regione possano concentrarsi sul futuro sviluppo della loro terra”, ha aggiunto Mammadyarov, sottolineando che una soluzione del genere contribuirebbe non poco al miglioramento dei rapporti tra Armenia e Azerbaigian. (segue) (Res)