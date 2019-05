Autonomia: Giorgetti, allarmi su unità nazionale sono ingiustificati

- Gli allarmi sul "principio di unità nazionale e sulla solidarietà tra territori sono ingiustificati": lo ha detto, in merito all'Autonomia differenziata, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nella sua audizione davanti alla commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'art.116, terzo comma, della Costituzione. (Rin)